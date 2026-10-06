NASDAQ Composite Index-Papier Ultra Clean-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ultra Clean von vor 10 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Ultra Clean-Aktie Investoren gebracht.

Das Ultra Clean-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 7,80 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Ultra Clean-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 12,821 Ultra Clean-Anteilen. Die gehaltenen Ultra Clean-Anteile wären am 05.10.2026 948,97 USD wert, da der Schlussstand 74,02 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 848,97 Prozent angezogen.

Ultra Clean war somit zuletzt am Markt 3,36 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at