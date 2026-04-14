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Ultra Clean Holdings Aktie

Ultra Clean Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0B9LA / ISIN: US90385V1070

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Langfristige Investition 14.04.2026 16:03:52

NASDAQ Composite Index-Papier Ultra Clean-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ultra Clean von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Ultra Clean-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Ultra Clean-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 55,11 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 USD in die Ultra Clean-Aktie investierten, hätten nun 181,455 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 13 964,80 USD, da sich der Wert einer Ultra Clean-Aktie am 13.04.2026 auf 76,96 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 39,65 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Ultra Clean belief sich zuletzt auf 3,46 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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