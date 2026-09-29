Ultra Clean Holdings Aktie

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WKN: A0B9LA / ISIN: US90385V1070

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Lukratives Ultra Clean-Investment? 29.09.2026 16:03:48

NASDAQ Composite Index-Papier Ultra Clean-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ultra Clean von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Ultra Clean eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Ultra Clean-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das Ultra Clean-Papier bei 41,95 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 238,379 Ultra Clean-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 18 610,25 USD, da sich der Wert einer Ultra Clean-Aktie am 28.09.2026 auf 78,07 USD belief. Mit einer Performance von +86,10 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Ultra Clean belief sich zuletzt auf 3,51 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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