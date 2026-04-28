Ultra Clean Holdings Aktie

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WKN: A0B9LA / ISIN: US90385V1070

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Ultra Clean-Investmentbeispiel 28.04.2026 16:04:24

NASDAQ Composite Index-Papier Ultra Clean-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ultra Clean von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Ultra Clean-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 1 Jahr wurde das Ultra Clean-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Ultra Clean-Aktie bei 22,30 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Ultra Clean-Aktie investiert, befänden sich nun 44,843 Ultra Clean-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Ultra Clean-Anteile wären am 27.04.2026 3 636,32 USD wert, da der Schlussstand 81,09 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 263,63 Prozent.

Ultra Clean wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3,78 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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