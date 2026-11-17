Ultra Clean Holdings Aktie
WKN: A0B9LA / ISIN: US90385V1070
|Investmentbeispiel
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17.11.2026 16:03:45
NASDAQ Composite Index-Papier Ultra Clean-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ultra Clean-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Ultra Clean-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Ultra Clean-Anteile bei 26,25 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 3,810 Ultra Clean-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 16.11.2026 auf 42,87 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 163,31 USD wert. Das entspricht einem Plus von 63,31 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Ultra Clean bezifferte sich zuletzt auf 2,22 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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