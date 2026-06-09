NASDAQ Composite Index-Papier Ultra Clean-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Ultra Clean-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Ultra Clean gewesen.

Am 09.06.2021 wurde das Ultra Clean-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Ultra Clean-Anteile an diesem Tag 55,63 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 17,976 Ultra Clean-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 508,72 USD, da sich der Wert eines Ultra Clean-Papiers am 08.06.2026 auf 83,93 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 50,87 Prozent erhöht.

Ultra Clean wurde am Markt mit 3,69 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at