NASDAQ Composite Index-Papier Ultra Clean-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Ultra Clean-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Ultra Clean-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Ultra Clean-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 35,87 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 27,878 Ultra Clean-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 02.02.2026 1 284,22 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 46,07 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 28,42 Prozent erhöht.

Ultra Clean war somit zuletzt am Markt 1,98 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at