Ultra Clean Holdings Aktie

Ultra Clean Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0B9LA / ISIN: US90385V1070

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Ultra Clean-Anlage im Blick 24.03.2026 16:04:04

NASDAQ Composite Index-Papier Ultra Clean-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ultra Clean von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen Ultra Clean-Einstiegs gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Ultra Clean-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 5,08 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1 968,504 Ultra Clean-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 120 314,96 USD, da sich der Wert einer Ultra Clean-Aktie am 23.03.2026 auf 61,12 USD belief. Die Steigerung von 10 000 USD zu 120 314,96 USD entspricht einer Performance von +1 103,15 Prozent.

Der Börsenwert von Ultra Clean belief sich zuletzt auf 2,78 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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