WKN: A0B9LA / ISIN: US90385V1070

Langfristige Anlage 10.03.2026 16:03:59

NASDAQ Composite Index-Papier Ultra Clean-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ultra Clean von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen Ultra Clean-Einstiegs gewesen.

Vor 3 Jahren wurde die Ultra Clean-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 29,94 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 3,340 Ultra Clean-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 09.03.2026 auf 52,90 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 176,69 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 76,69 Prozent.

Der Börsenwert von Ultra Clean belief sich zuletzt auf 2,40 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Ultra Clean Holdings Inc.

Analysen zu Ultra Clean Holdings Inc.

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Ultra Clean Holdings Inc. 48,20 0,00% Ultra Clean Holdings Inc.

