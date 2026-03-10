NASDAQ Composite Index-Papier Ultra Clean-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ultra Clean von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen Ultra Clean-Einstiegs gewesen.

Vor 3 Jahren wurde die Ultra Clean-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 29,94 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 3,340 Ultra Clean-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 09.03.2026 auf 52,90 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 176,69 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 76,69 Prozent.

Der Börsenwert von Ultra Clean belief sich zuletzt auf 2,40 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at