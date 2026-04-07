NASDAQ Composite Index-Papier Ultra Clean-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ultra Clean von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen Ultra Clean-Einstiegs gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Ultra Clean-Papier via Börse NAS feiertags-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 30,43 USD. Wer vor 3 Jahren 1 000 USD in die Ultra Clean-Aktie investiert hat, hat nun 32,862 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 080,18 USD, da sich der Wert eines Ultra Clean-Anteils am 06.04.2026 auf 63,30 USD belief. Mit einer Performance von +108,02 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Ultra Clean belief sich zuletzt auf 2,88 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at