Ultra Clean Holdings Aktie
WKN: A0B9LA / ISIN: US90385V1070
|Ultra Clean-Anlage
|
24.11.2026 16:03:51
NASDAQ Composite Index-Papier Ultra Clean-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ultra Clean von vor 5 Jahren verloren
Heute vor 5 Jahren wurde die Ultra Clean-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Ultra Clean-Aktie bei 57,21 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 17,479 Ultra Clean-Papiere. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 23.11.2026 719,72 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 41,18 USD belief. Die Abnahme von 1 000 USD zu 719,72 USD entspricht einer negativen Performance von 28,03 Prozent.
Ultra Clean war somit zuletzt am Markt 1,79 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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