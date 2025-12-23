Ultra Clean Holdings Aktie
WKN: A0B9LA / ISIN: US90385V1070
NASDAQ Composite Index-Papier Ultra Clean-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Ultra Clean von vor 5 Jahren bedeutet
Ultra Clean-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Ultra Clean-Anteile an diesem Tag bei 31,18 USD. Bei einem Ultra Clean-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 320,718 Ultra Clean-Aktien. Die gehaltenen Ultra Clean-Anteile wären am 22.12.2025 8 325,85 USD wert, da der Schlussstand 25,96 USD betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 16,74 Prozent eingebüßt.
Ultra Clean markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,16 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
