WKN: A0B9LA / ISIN: US90385V1070

Lohnendes Ultra Clean-Investment? 06.01.2026 16:04:15

NASDAQ Composite Index-Papier Ultra Clean-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Ultra Clean von vor einem Jahr angefallen

Vor Jahren in Ultra Clean-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Ultra Clean-Papier via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 39,01 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Ultra Clean-Papier investiert hätte, befänden sich nun 2,563 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 05.01.2026 auf 29,65 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 76,01 USD wert. Das entspricht einem Minus von 23,99 Prozent.

Jüngst verzeichnete Ultra Clean eine Marktkapitalisierung von 1,24 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

