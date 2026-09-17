Ultralife Batteries Aktie

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WKN: 888615 / ISIN: US9038991025

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Ultralife Batteries-Anlage im Blick 17.09.2026 16:03:47

NASDAQ Composite Index-Papier Ultralife Batteries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ultralife Batteries von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Ultralife Batteries-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Das Ultralife Batteries-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 4,22 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 236,967 Ultralife Batteries-Aktien. Die gehaltenen Ultralife Batteries-Anteile wären am 16.09.2026 1 291,47 USD wert, da der Schlussstand 5,45 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 29,15 Prozent angewachsen.

Ultralife Batteries wurde jüngst mit einem Börsenwert von 90,70 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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