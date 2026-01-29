NASDAQ Composite Index-Papier Ultralife Batteries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ultralife Batteries von vor 5 Jahren eingefahren

Ultralife Batteries Aktie
Heute vor 5 Jahren wurde die Ultralife Batteries-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Ultralife Batteries-Papier an diesem Tag bei 5,87 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Ultralife Batteries-Aktie investiert hätte, hätte er nun 170,358 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 090,29 USD, da sich der Wert einer Ultralife Batteries-Aktie am 28.01.2026 auf 6,40 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 9,03 Prozent gleich.
Zuletzt verbuchte Ultralife Batteries einen Börsenwert von 105,73 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
