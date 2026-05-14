Ultralife Batteries Aktie
WKN: 888615 / ISIN: US9038991025
|Rentables Ultralife Batteries-Investment?
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14.05.2026 16:04:16
NASDAQ Composite Index-Papier Ultralife Batteries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ultralife Batteries-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Ultralife Batteries-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 4,22 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Ultralife Batteries-Aktie investiert, befänden sich nun 236,967 Ultralife Batteries-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 13.05.2026 1 392,18 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 5,88 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 39,22 Prozent vermehrt.
Ultralife Batteries war somit zuletzt am Markt 98,25 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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