Ultralife Batteries Aktie

Ultralife Batteries für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 888615 / ISIN: US9038991025

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Ultralife Batteries-Investition im Blick 30.04.2026 16:04:47

NASDAQ Composite Index-Papier Ultralife Batteries-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Ultralife Batteries-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Ultralife Batteries-Investment gewesen.

Am 30.04.2016 wurden Ultralife Batteries-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Ultralife Batteries-Anteile letztlich bei 4,72 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2 118,644 Ultralife Batteries-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 14 576,27 USD, da sich der Wert eines Ultralife Batteries-Anteils am 29.04.2026 auf 6,88 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 45,76 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von Ultralife Batteries belief sich zuletzt auf 117,35 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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