NASDAQ Composite Index-Papier Ultralife Batteries-Aktie: So viel hätte eine Investition in Ultralife Batteries von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Ultralife Batteries-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Die Ultralife Batteries-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Ultralife Batteries-Papier letztlich bei 4,92 USD. Bei einem Ultralife Batteries-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 20,325 Ultralife Batteries-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 118,50 USD, da sich der Wert eines Ultralife Batteries-Papiers am 08.07.2026 auf 5,83 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +18,50 Prozent.

Der Börsenwert von Ultralife Batteries belief sich zuletzt auf 99,62 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at