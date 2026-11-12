Ultralife Batteries Aktie
WKN: 888615 / ISIN: US9038991025
|Frühe Anlage
|
12.11.2026 16:03:44
NASDAQ Composite Index-Papier Ultralife Batteries-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ultralife Batteries von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Ultralife Batteries-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Ultralife Batteries-Anteile 4,25 USD wert. Wenn man vor 10 Jahren 100 USD in die Ultralife Batteries-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 23,529 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Ultralife Batteries-Papiers auf 15,75 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 370,59 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 270,59 Prozent angezogen.
Jüngst verzeichnete Ultralife Batteries eine Marktkapitalisierung von 263,07 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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