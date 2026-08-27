NASDAQ Composite Index-Papier Ultralife Batteries-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ultralife Batteries von vor einem Jahr verloren

Wer vor Jahren in Ultralife Batteries eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit Ultralife Batteries-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das Ultralife Batteries-Papier an diesem Tag bei 6,90 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 144,928 Ultralife Batteries-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Ultralife Batteries-Papiers auf 6,56 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 950,72 USD wert. Das entspricht einem Minus von 4,93 Prozent.

Ultralife Batteries wurde jüngst mit einem Börsenwert von 109,81 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at