Ultralife Batteries Aktie
WKN: 888615 / ISIN: US9038991025
|Langfristige Anlage
|
10.09.2026 16:03:51
NASDAQ Composite Index-Papier Ultralife Batteries-Aktie: So viel Verlust hätte ein Ultralife Batteries-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Am 10.09.2021 wurden Ultralife Batteries-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Ultralife Batteries-Papier bei 8,03 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 12,453 Ultralife Batteries-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 70,11 USD, da sich der Wert eines Ultralife Batteries-Papiers am 09.09.2026 auf 5,63 USD belief. Damit wäre die Investition 29,89 Prozent weniger wert.
Der Börsenwert von Ultralife Batteries belief sich jüngst auf 98,76 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ultralife Batteries Inc.
Analysen zu Ultralife Batteries Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Ultralife Batteries Inc.
|4,82
|0,42%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach EZB-Entscheid: Dow schließt leichter -- ATX beendet Handel wenig bewegt -- DAX schlussendlich tiefer -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Markt bewegte sich im Donnerstagshandel seitwärts, wohingegen der deutsche Leitindex im Minus tendierte. Die US-Börsen notierten in Rot. Die Börsen in Asien gaben am Donnerstag nach.