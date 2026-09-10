NASDAQ Composite Index-Papier Ultralife Batteries-Aktie: So viel Verlust hätte ein Ultralife Batteries-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Ultralife Batteries-Aktie gebracht.

Am 10.09.2021 wurden Ultralife Batteries-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Ultralife Batteries-Papier bei 8,03 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 12,453 Ultralife Batteries-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 70,11 USD, da sich der Wert eines Ultralife Batteries-Papiers am 09.09.2026 auf 5,63 USD belief. Damit wäre die Investition 29,89 Prozent weniger wert.

Der Börsenwert von Ultralife Batteries belief sich jüngst auf 98,76 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at