NASDAQ Composite Index-Papier Ultralife Batteries-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Ultralife Batteries von vor 3 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Ultralife Batteries-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Ultralife Batteries-Anteilen an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Ultralife Batteries-Anteile 8,13 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Ultralife Batteries-Papier investiert hätte, hätte er nun 123,001 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Ultralife Batteries-Anteile wären am 05.08.2026 653,14 USD wert, da der Schlussstand 5,31 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 34,69 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Ultralife Batteries eine Börsenbewertung in Höhe von 91,26 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at