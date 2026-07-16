NASDAQ Composite Index-Papier Ultralife Batteries-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Ultralife Batteries von vor 5 Jahren bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Ultralife Batteries-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Ultralife Batteries-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 8,21 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 121,803 Ultralife Batteries-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Ultralife Batteries-Aktie auf 5,75 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 700,37 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 29,96 Prozent.

Ultralife Batteries wurde am Markt mit 94,15 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at