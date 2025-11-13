NASDAQ Composite Index-Papier Ultralife Batteries-Aktie: So viel Verlust hätte eine Ultralife Batteries-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Am 13.11.2015 wurde das Ultralife Batteries-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Ultralife Batteries-Anteile an diesem Tag bei 7,30 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Ultralife Batteries-Papier investiert hätte, befänden sich nun 13,699 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Ultralife Batteries-Aktie auf 5,76 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 78,90 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 21,10 Prozent verringert.

Ultralife Batteries erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 94,29 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at