Ultralife Batteries Aktie
WKN: 888615 / ISIN: US9038991025
|Lohnendes Ultralife Batteries-Investment?
|
13.08.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Papier Ultralife Batteries-Aktie: So viel Verlust hätte eine Ultralife Batteries-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Ultralife Batteries-Papier via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand die Ultralife Batteries-Aktie an diesem Tag bei 8,36 USD. Wer vor 5 Jahren 10 000 USD in die Ultralife Batteries-Aktie investiert hat, hat nun 1 196,172 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Ultralife Batteries-Anteile wären am 12.08.2026 8 636,36 USD wert, da der Schlussstand 7,22 USD betrug. Damit wäre die Investition um 13,64 Prozent gesunken.
Ultralife Batteries erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 119,49 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ultralife Batteries Inc.
Analysen zu Ultralife Batteries Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Ultralife Batteries Inc.
|6,35
|0,00%