NASDAQ Composite Index-Papier Ultralife Batteries-Aktie: So viel Verlust hätte eine Ultralife Batteries-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Ultralife Batteries-Aktien gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Ultralife Batteries-Papier via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand die Ultralife Batteries-Aktie an diesem Tag bei 8,36 USD. Wer vor 5 Jahren 10 000 USD in die Ultralife Batteries-Aktie investiert hat, hat nun 1 196,172 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Ultralife Batteries-Anteile wären am 12.08.2026 8 636,36 USD wert, da der Schlussstand 7,22 USD betrug. Damit wäre die Investition um 13,64 Prozent gesunken.

Ultralife Batteries erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 119,49 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at