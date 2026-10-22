NASDAQ Composite Index-Papier Ultralife Batteries-Aktie: So viel Verlust hätte eine Ultralife Batteries-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Ultralife Batteries-Aktie gebracht.

Vor 1 Jahr wurde das Ultralife Batteries-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 6,65 USD. Bei einem Ultralife Batteries-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 15,038 Ultralife Batteries-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 21.10.2026 auf 6,21 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 93,38 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 6,62 Prozent verringert.

Ultralife Batteries wurde am Markt mit 104,42 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at