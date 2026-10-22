Ultralife Batteries Aktie
WKN: 888615 / ISIN: US9038991025
|Ultralife Batteries-Performance im Blick
|
22.10.2026 16:03:46
NASDAQ Composite Index-Papier Ultralife Batteries-Aktie: So viel Verlust hätte eine Ultralife Batteries-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr wurde das Ultralife Batteries-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 6,65 USD. Bei einem Ultralife Batteries-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 15,038 Ultralife Batteries-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 21.10.2026 auf 6,21 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 93,38 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 6,62 Prozent verringert.
Ultralife Batteries wurde am Markt mit 104,42 Mio. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ultralife Batteries Inc.
Analysen zu Ultralife Batteries Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Ultralife Batteries Inc.
|5,40
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht letztlich wenig bewegt ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel tiefer -- US-Börsen schließen im Minus -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt beendete die Handelswoche nur wenig verändert. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigte sich tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.