NASDAQ Composite Index-Papier UMB Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in UMB Financial von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in UMB Financial-Aktien gewesen.

Vor 3 Jahren wurde die UMB Financial-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 63,82 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,567 UMB Financial-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 10.07.2026 auf 144,59 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 226,56 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 126,56 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von UMB Financial bezifferte sich zuletzt auf 10,99 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at