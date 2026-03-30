UMB Financial Aktie
WKN: 900421 / ISIN: US9027881088
|Lukrative UMB Financial-Anlage?
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30.03.2026 16:05:03
NASDAQ Composite Index-Papier UMB Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in UMB Financial von vor 5 Jahren eingebracht
Am 30.03.2021 wurden UMB Financial-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 93,25 USD wert. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die UMB Financial-Aktie investiert hat, hat nun 1,072 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 116,85 USD, da sich der Wert einer UMB Financial-Aktie am 27.03.2026 auf 108,96 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +16,85 Prozent.
UMB Financial war somit zuletzt am Markt 8,26 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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