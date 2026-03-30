NASDAQ Composite Index-Papier UMB Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in UMB Financial von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in UMB Financial-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Am 30.03.2021 wurden UMB Financial-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 93,25 USD wert. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die UMB Financial-Aktie investiert hat, hat nun 1,072 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 116,85 USD, da sich der Wert einer UMB Financial-Aktie am 27.03.2026 auf 108,96 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +16,85 Prozent.

UMB Financial war somit zuletzt am Markt 8,26 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at