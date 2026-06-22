NASDAQ Composite Index-Papier UMB Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in UMB Financial von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in UMB Financial gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit UMB Financial-Anteilen statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 92,96 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,076 UMB Financial-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 143,14 USD, da sich der Wert einer UMB Financial-Aktie am 18.06.2026 auf 133,06 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 43,14 Prozent gesteigert.

Alle UMB Financial-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 10,09 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at