UMB Financial Aktie
WKN: 900421 / ISIN: US9027881088
|Frühe Investition
|
26.10.2026 16:04:07
NASDAQ Composite Index-Papier UMB Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein UMB Financial-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurde das UMB Financial-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 113,57 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das UMB Financial-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0,881 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 135,51 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 119,32 USD wert. Mit einer Performance von +19,32 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Der UMB Financial-Wert an der Börse wurde auf 10,27 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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