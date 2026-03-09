NASDAQ Composite Index-Papier UMB Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in UMB Financial von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen UMB Financial-Investment verdienen können.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit UMB Financial-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das UMB Financial-Papier an diesem Tag 50,12 USD wert. Bei einem 100-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 1,995 UMB Financial-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 226,44 USD, da sich der Wert eines UMB Financial-Papiers am 06.03.2026 auf 113,49 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +126,44 Prozent.

Der Börsenwert von UMB Financial belief sich zuletzt auf 8,65 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at