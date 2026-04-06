NASDAQ Composite Index-Papier UMB Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in UMB Financial von vor 10 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in UMB Financial-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurde die UMB Financial-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 50,55 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 19,782 UMB Financial-Anteilen. Die gehaltenen UMB Financial-Papiere wären am 02.04.2026 2 275,77 USD wert, da der Schlussstand 115,04 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 127,58 Prozent vermehrt.

UMB Financial wurde jüngst mit einem Börsenwert von 8,79 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at