UMB Financial Aktie

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WKN: 900421 / ISIN: US9027881088

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Lukrativer UMB Financial-Einstieg? 02.11.2026 16:03:44

NASDAQ Composite Index-Papier UMB Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte eine UMB Financial-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen UMB Financial-Investment verdienen können.

UMB Financial-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die UMB Financial-Aktie an diesem Tag 66,93 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die UMB Financial-Aktie investiert hätte, hätte er nun 14,941 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.10.2026 gerechnet (134,47 USD), wäre das Investment nun 2 009,11 USD wert. Das entspricht einem Plus von 100,91 Prozent.

Am Markt war UMB Financial jüngst 10,23 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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