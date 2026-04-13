UMB Financial Aktie

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WKN: 900421 / ISIN: US9027881088

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Performance unter der Lupe 13.04.2026 16:04:25

NASDAQ Composite Index-Papier UMB Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte eine UMB Financial-Investition von vor einem Jahr eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die UMB Financial-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 1 Jahr wurde das UMB Financial-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die UMB Financial-Aktie bei 86,40 USD. Bei einem UMB Financial-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 115,741 UMB Financial-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 10.04.2026 13 915,51 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 120,23 USD belief. Mit einer Performance von +39,16 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Marktwert von UMB Financial betrug jüngst 9,16 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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