NASDAQ Composite Index-Papier UMB Financial-Aktie: So viel hätte eine Investition in UMB Financial von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor 10 Jahren wurden UMB Financial-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 43,33 USD. Wer vor 10 Jahren 1 000 USD in die UMB Financial-Aktie investiert hat, hat nun 23,079 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 09.01.2026 auf 121,54 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 804,98 USD wert. Aus 1 000 USD wurden somit 2 804,98 USD, was einer positiven Performance von 180,50 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von UMB Financial belief sich zuletzt auf 9,22 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at