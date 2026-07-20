NASDAQ Composite Index-Papier UMB Financial-Aktie: So viel hätte eine Investition in UMB Financial von vor 5 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in UMB Financial-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit UMB Financial-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die UMB Financial-Anteile bei 87,04 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 11,489 UMB Financial-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 677,27 USD, da sich der Wert eines UMB Financial-Papiers am 17.07.2026 auf 145,99 USD belief. Mit einer Performance von +67,73 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Jüngst verzeichnete UMB Financial eine Marktkapitalisierung von 11,07 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at