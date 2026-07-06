NASDAQ Composite Index-Papier UMB Financial-Aktie: So viel hätte eine Investition in UMB Financial von vor einem Jahr abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in UMB Financial-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurde das UMB Financial-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die UMB Financial-Anteile bei 110,35 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 90,621 UMB Financial-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 13 031,26 USD, da sich der Wert eines UMB Financial-Anteils am 02.07.2026 auf 143,80 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 30,31 Prozent.

Alle UMB Financial-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 10,92 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at