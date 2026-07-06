UMB Financial Aktie
WKN: 900421 / ISIN: US9027881088
|Frühe Anlage
|
06.07.2026 16:03:36
NASDAQ Composite Index-Papier UMB Financial-Aktie: So viel hätte eine Investition in UMB Financial von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurde das UMB Financial-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die UMB Financial-Anteile bei 110,35 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 90,621 UMB Financial-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 13 031,26 USD, da sich der Wert eines UMB Financial-Anteils am 02.07.2026 auf 143,80 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 30,31 Prozent.
Alle UMB Financial-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 10,92 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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