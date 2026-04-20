NASDAQ Composite Index-Papier UMB Financial-Aktie: So viel hätten Anleger an einem UMB Financial-Investment von vor 3 Jahren verdient

Anleger, die vor Jahren in UMB Financial-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades UMB Financial-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war das UMB Financial-Papier an diesem Tag 58,33 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das UMB Financial-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1,714 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.04.2026 gerechnet (123,59 USD), wäre das Investment nun 211,88 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 111,88 Prozent zugenommen.

Insgesamt war UMB Financial zuletzt 9,42 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at