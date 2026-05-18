UMB Financial Aktie
WKN: 900421 / ISIN: US9027881088
|UMB Financial-Investmentbeispiel
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18.05.2026 16:04:00
NASDAQ Composite Index-Papier UMB Financial-Aktie: So viel hätten Anleger an einem UMB Financial-Investment von vor 3 Jahren verdient
Vor 3 Jahren wurde das UMB Financial-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die UMB Financial-Anteile bei 59,92 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das UMB Financial-Papier investiert hätte, hätte er nun 16,689 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 15.05.2026 gerechnet (124,65 USD), wäre das Investment nun 2 080,27 USD wert. Mit einer Performance von +108,03 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
UMB Financial wurde am Markt mit 9,48 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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