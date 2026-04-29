NASDAQ Composite Index-Papier UMB Financial-Aktie: Über diese Dividende können sich UMB Financial-Aktionäre freuen

Im Rahmen der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Wert UMB Financial am 28.04.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2025 in Höhe von 1,63 USD je Aktie vereinbart. Das sind 3,82 Prozent mehr als im Vorjahr. Somit zahlt UMB Financial insgesamt 135,62 Mio. USD an Aktionäre aus. Die Gesamtausschüttung erhöhte sich damit im Vorjahresvergleich um 75,83 Prozent.

Aktie mit Dividendenrendite

Zum NASDAQ-Schluss ging die UMB Financial-Aktie am Tag der Hauptversammlung bei 125,35 USD aus dem Handel. Für das Jahr 2025 verzeichnet das UMB Financial-Papier eine Dividendenrendite von 1,42 Prozent. Im Vorjahresvergleich entspricht dies einer Steigerung der Dividendenrendite, damals betrug sie noch 1,39 Prozent.

Aktienkursentwicklung im Verhältnis zu tatsächlicher Rendite

Innerhalb von 3 Jahren hat sich der UMB Financial-Kurs via NASDAQ 107,98 Prozent erhöht. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Plus von 115,68 Prozent besser entwickelt als der UMB Financial-Kurs.

UMB Financial- Dividendenschätzung

Für 2026 sehen Analysten von FactSet eine Erhöhung der Dividende auf 1,72 USD voraus. Die Dividendenrendite würde folglich laut FactSet-Schätzungen auf 1,37 Prozent sinken.

UMB Financial-Basisdaten

UMB Financial ist ein NASDAQ Composite Index-Unternehmen mit einem Börsenwert von aktuell 9,444 Mrd. USD. UMB Financial weist aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 12,38 auf. Im Jahr 2025 belief sich der Umsatz von UMB Financial auf 4,128 Mrd.USD, der Gewinn je Aktie machte 9,29 USD aus.

Redaktion finanzen.at