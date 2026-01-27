NASDAQ Composite Index-Papier United Bankshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in United Bankshares von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in United Bankshares-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 27.01.2016 wurden United Bankshares-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die United Bankshares-Anteile bei 33,74 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die United Bankshares-Aktie investiert hätte, hätte er nun 29,638 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der United Bankshares-Aktie auf 41,38 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 226,44 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 22,64 Prozent angezogen.

United Bankshares markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 5,86 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at