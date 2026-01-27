United Bankshares Aktie
WKN: 923128 / ISIN: US9099071071
|Investmentbeispiel
|
27.01.2026 16:04:06
NASDAQ Composite Index-Papier United Bankshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in United Bankshares von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 27.01.2016 wurden United Bankshares-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die United Bankshares-Anteile bei 33,74 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die United Bankshares-Aktie investiert hätte, hätte er nun 29,638 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der United Bankshares-Aktie auf 41,38 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 226,44 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 22,64 Prozent angezogen.
United Bankshares markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 5,86 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!