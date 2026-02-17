United Bankshares Aktie
WKN: 923128 / ISIN: US9099071071
|Rentable United Bankshares-Investition?
|
17.02.2026 16:03:58
NASDAQ Composite Index-Papier United Bankshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in United Bankshares von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem United Bankshares-Papier via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der United Bankshares-Anteile betrug an diesem Tag 35,68 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 28,027 United Bankshares-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 13.02.2026 auf 44,12 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 236,55 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +23,65 Prozent.
Der Marktwert von United Bankshares betrug jüngst 6,18 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Nachrichten zu United Bankshares Inc.
Analysen zu United Bankshares Inc.
