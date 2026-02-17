NASDAQ Composite Index-Papier United Bankshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in United Bankshares von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen United Bankshares-Investment gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem United Bankshares-Papier via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der United Bankshares-Anteile betrug an diesem Tag 35,68 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 28,027 United Bankshares-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 13.02.2026 auf 44,12 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 236,55 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +23,65 Prozent.

Der Marktwert von United Bankshares betrug jüngst 6,18 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at