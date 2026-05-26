NASDAQ Composite Index-Papier United Bankshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in United Bankshares von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen United Bankshares-Investment verdienen können.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit der United Bankshares-Aktie statt. Der Schlusskurs der United Bankshares-Aktie betrug an diesem Tag 36,01 USD. Bei einem United Bankshares-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,777 United Bankshares-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 22.05.2026 auf 43,26 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 120,13 USD wert. Mit einer Performance von +20,13 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von United Bankshares bezifferte sich zuletzt auf 5,96 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at