NASDAQ Composite Index-Papier United Bankshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein United Bankshares-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in United Bankshares gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurde die United Bankshares-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des United Bankshares-Papiers betrug an diesem Tag 29,67 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das United Bankshares-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 337,041 United Bankshares-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 15 409,50 USD, da sich der Wert einer United Bankshares-Aktie am 29.06.2026 auf 45,72 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 54,10 Prozent.

United Bankshares wurde am Markt mit 6,37 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at