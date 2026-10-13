United Bankshares Aktie
WKN: 923128 / ISIN: US9099071071
|Hochrechnung
|
13.10.2026 16:03:59
NASDAQ Composite Index-Papier United Bankshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein United Bankshares-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Vor 1 Jahr wurde die United Bankshares-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 36,08 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 277,162 United Bankshares-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der United Bankshares-Aktie auf 45,88 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 714,80 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 27,15 Prozent erhöht.
United Bankshares war somit zuletzt am Markt 6,20 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu United Bankshares Inc.
Analysen zu United Bankshares Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|United Bankshares Inc.
|40,80
|-0,49%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSorge um Chipbranche: ATX schlussendlich im Plus -- DAX kann Tagesgewinne nicht verteidigen -- US-Börsen in Rot -- Asiens Börsen letztlich uneins
Während der heimische Markt am Dienstag stärker notierte, ging es für den deutschen Aktienmarkt seitwärts. Die US-Börsen geben nach. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.