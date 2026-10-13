NASDAQ Composite Index-Papier United Bankshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein United Bankshares-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in United Bankshares-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 1 Jahr wurde die United Bankshares-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 36,08 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 277,162 United Bankshares-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der United Bankshares-Aktie auf 45,88 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 714,80 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 27,15 Prozent erhöht.

United Bankshares war somit zuletzt am Markt 6,20 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at