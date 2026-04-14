NASDAQ Composite Index-Papier United Bankshares-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in United Bankshares von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in United Bankshares-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Vor 5 Jahren wurde das United Bankshares-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 38,98 USD wert. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die United Bankshares-Aktie investierten, hätten nun 2,565 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 13.04.2026 auf 43,97 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 112,80 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 12,80 Prozent angewachsen.

Der United Bankshares-Wert an der Börse wurde auf 6,13 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at