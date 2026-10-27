NASDAQ Composite Index-Papier United Bankshares-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in United Bankshares von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in United Bankshares-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades United Bankshares-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 35,29 USD. Bei einem United Bankshares-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 28,337 United Bankshares-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des United Bankshares-Papiers auf 48,92 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 386,23 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 38,62 Prozent zugenommen.

Der Marktwert von United Bankshares betrug jüngst 6,65 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at