United Bankshares Aktie
WKN: 923128 / ISIN: US9099071071
|Frühes Investment
|
27.10.2026 16:04:15
NASDAQ Composite Index-Papier United Bankshares-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in United Bankshares von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades United Bankshares-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 35,29 USD. Bei einem United Bankshares-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 28,337 United Bankshares-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des United Bankshares-Papiers auf 48,92 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 386,23 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 38,62 Prozent zugenommen.
Der Marktwert von United Bankshares betrug jüngst 6,65 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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