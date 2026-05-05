United Bankshares Aktie

United Bankshares für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 923128 / ISIN: US9099071071

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United Bankshares-Investmentbeispiel 05.05.2026 16:04:07

NASDAQ Composite Index-Papier United Bankshares-Aktie: So viel Gewinn hätte eine United Bankshares-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in United Bankshares-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades United Bankshares-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 30,41 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das United Bankshares-Papier investiert hätte, hätte er nun 3,288 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 04.05.2026 auf 43,10 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 141,73 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 41,73 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von United Bankshares belief sich jüngst auf 6,10 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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