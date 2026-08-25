NASDAQ Composite Index-Papier United Bankshares-Aktie: So viel Gewinn hätte eine United Bankshares-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in United Bankshares-Aktien verdienen können.

Am 25.08.2023 wurde die United Bankshares-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 29,13 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in die United Bankshares-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 34,329 United Bankshares-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 640,92 USD, da sich der Wert eines United Bankshares-Anteils am 24.08.2026 auf 47,80 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 64,09 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von United Bankshares belief sich zuletzt auf 6,52 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at