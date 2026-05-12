NASDAQ Composite Index-Papier United Bankshares-Aktie: So viel Gewinn hätte eine United Bankshares-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen United Bankshares-Investment gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit United Bankshares-Anteilen statt. Der Schlusskurs des United Bankshares-Papiers betrug an diesem Tag 39,77 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 25,145 United Bankshares-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 11.05.2026 gerechnet (42,58 USD), wäre das Investment nun 1 070,66 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 7,07 Prozent.

Zuletzt verbuchte United Bankshares einen Börsenwert von 5,97 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at